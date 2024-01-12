الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 19:37

العميد فدوي: انتصارات كبرى بالافق لجبهة الحق بسبب خبثاء اميركا وبريطانيا

العميد فدوي: انتصارات كبرى بالافق لجبهة الحق بسبب خبثاء اميركا وبريطانيا
وقال العميد فدوي قال خلال كلمة القاها امام المشاركين في مناورة " الكرامة العلوية (ع)" في طهران ظهر اليوم الجمعة، " ان هؤلاء ورغم امتلاكهم لوسائل الاعلام المختلفة وادعاءاتهم بأن الامبراطورية الاعلامية في العام تنصاع لهم وهم من يصورون الحقائق كما يحلو لهم، قد بان عجزهم وعدم امتلاكهم لهذه القدرة ، وان جبهة الحق اثبتت عكس ذلك لأن الشعوب اصبحوا هم رواة الحقيقة.

واضاف العميد فدوي: ان جبهة الحق الممتدة من اليمن حتى فلسطين ولبنان والعراق وسوريا يثور الآن على جبهة الباطل وهي الشيطان الاكبر (اميركا) والصهاينة.

واعتبر ان مشاهد الذل والهوان الذي اصاب الصهاينة قد ملأت الخافقين، فيما عجز هؤلاء عن عرض حتى صورة واحدة تثبت قدرتهم على أسر مجاهد فلسطيني واحد، وتابع " لقد استهدفت قرابة ألف دبابة ومدرعة لهم حتى الآن".

وشدد على أن الصهاينة عجزوا عن فعل شيء طوال 90 يوما الماضية سوى قتل الاطفال والمواطنين ، وان ما حدث في غزة طوال هذه الفترة هو غير مسبوق في تاريخ الصهاينة المحتلين، وان الملحمة التي سطرتها جبهة المقاومة اصابت جميع الاعداء في العالم بالعجز والعمل الوحيد الذي استطاعوه هو الاجرام.

واضاف نائب قائد الحرس الثوري ان هذه الجرائم قد بددت الصورة (المصطنعة) عن الحرية والديمقراطية التي رفعها هؤلاء في العالم ، واصبح كل العالم مدركا بأنهم كذبوا عليه لـ 75 عاما وان هؤلاء (الصهاينة) هم محتلون، وتابع: " ان هذا هو الانتصار الاستراتيجي الذي حققه الفلسطينيون امام العدوان العسكري، لان اكثر من 92 بالمئة من الدول شهدت مظاهرات ضد الصهاينة.
رقم : 1108665
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن
طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن
عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى
عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى
12 كانون الثاني 2024
آية الله نوري همداني: اهل غزة هم اخواننا واخواتنا
آية الله نوري همداني: اهل غزة هم اخواننا واخواتنا
12 كانون الثاني 2024
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
11 كانون الثاني 2024
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
11 كانون الثاني 2024
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
11 كانون الثاني 2024
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
11 كانون الثاني 2024
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
11 كانون الثاني 2024
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
11 كانون الثاني 2024
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
11 كانون الثاني 2024
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
10 كانون الثاني 2024
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
10 كانون الثاني 2024
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار