العميد فدوي: انتصارات كبرى بالافق لجبهة الحق بسبب خبثاء اميركا وبريطانيا

وقال العميد فدوي قال خلال كلمة القاها امام المشاركين في مناورة " الكرامة العلوية (ع)" في طهران ظهر اليوم الجمعة، " ان هؤلاء ورغم امتلاكهم لوسائل الاعلام المختلفة وادعاءاتهم بأن الامبراطورية الاعلامية في العام تنصاع لهم وهم من يصورون الحقائق كما يحلو لهم، قد بان عجزهم وعدم امتلاكهم لهذه القدرة ، وان جبهة الحق اثبتت عكس ذلك لأن الشعوب اصبحوا هم رواة الحقيقة.



واضاف العميد فدوي: ان جبهة الحق الممتدة من اليمن حتى فلسطين ولبنان والعراق وسوريا يثور الآن على جبهة الباطل وهي الشيطان الاكبر (اميركا) والصهاينة.



واعتبر ان مشاهد الذل والهوان الذي اصاب الصهاينة قد ملأت الخافقين، فيما عجز هؤلاء عن عرض حتى صورة واحدة تثبت قدرتهم على أسر مجاهد فلسطيني واحد، وتابع " لقد استهدفت قرابة ألف دبابة ومدرعة لهم حتى الآن".



وشدد على أن الصهاينة عجزوا عن فعل شيء طوال 90 يوما الماضية سوى قتل الاطفال والمواطنين ، وان ما حدث في غزة طوال هذه الفترة هو غير مسبوق في تاريخ الصهاينة المحتلين، وان الملحمة التي سطرتها جبهة المقاومة اصابت جميع الاعداء في العالم بالعجز والعمل الوحيد الذي استطاعوه هو الاجرام.



واضاف نائب قائد الحرس الثوري ان هذه الجرائم قد بددت الصورة (المصطنعة) عن الحرية والديمقراطية التي رفعها هؤلاء في العالم ، واصبح كل العالم مدركا بأنهم كذبوا عليه لـ 75 عاما وان هؤلاء (الصهاينة) هم محتلون، وتابع: " ان هذا هو الانتصار الاستراتيجي الذي حققه الفلسطينيون امام العدوان العسكري، لان اكثر من 92 بالمئة من الدول شهدت مظاهرات ضد الصهاينة.