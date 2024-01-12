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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 21:00

المشاط: العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لفلسطين

المشاط: العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لفلسطين
وأشار الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن "الدم اليمني غالي وثأرنا لا يبات".. لافتا إلى أن العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني المجرم لن يثني اليمن عن موقفه المساند والداعم لفلسطين.

كما أكد استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة مهما كان العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على الشعب اليمني.

وأضاف الرئيس مهدي المشاط "نقول لإخواننا في فلسطين وأهلنا في غزة إن دماءنا ليست أغلى من دمائكم، ونحن مرتاحو الضمير أننا مشاركون لكم فعلياً، وأن فلسطين لا تقصف وحدها، ونؤكد أن فلسطين بعد اليوم لن تكون في المعركة لوحدها".

وجدد الرئيس المشاط، التأكيد على أن الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحمل الأمريكي والبريطاني مسؤولية عسكرة الملاحة الدولية.. وقال "سنثبت للأمريكي والبريطاني أن اليمن مقبرة الغزاة".

وأكد فخامة الرئيس، أن "السفن الحربية الأمريكية الصهيونية والبريطانية التي تجاوزت المرور البريء باعتدائها على بلدنا سيجعل استهدافها مشروعا".

وحيا الرئيس المشاط، جماهير الشعب اليمني العظيم التي خرجت في مسيرات مليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.. لافتا إلى أن صمود أبناء اليمن عاتيا وعصيا كجباله ومن يناطحها سيكسر رأسه قبل أن يثلمها.

وأكد أن الحل هو في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على الأشقاء في غزة وليس بالعدوان على اليمن.
رقم : 1108691
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