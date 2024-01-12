النجباء: لن تكون مصالح أميركا ودول التحالف بمأمن بعد اليوم

فقد أصدرت "النجباء" البيان التالي اثر الاعتداء الاميركي على اليمن:



اعتداء أميركي جديد يطال إخوتنا في اليمن العزيز ويستهدف المدنيين والعزل ويقتل الأبرياء على مرأى ومسمع العالم بل وبمباركة المطبعين والخونة ممن يدعون كذبا أنهم عرب ومسلمون.



اليوم أثبت الأميركان ومن في معيتهم أنهم مجرمون ولا يبالون بالأعراف والمواثيق الدولية وأنهم يسيرون وفق مخطط القطب الواحد وأن استهداف الإخوة انصار الله باليمن يأتي ضمن هذا المخطط الرامي الى إضعاف الدول والسيطرة على مقدراتها.



لكن لتعلم أميركا الشر ومن سار في ركابها من الخونة والمطبعين أنهم في مرمى نيران المقاومة الإسلامية في محور الممانعة بأجمعه، فلن تكون المصالح الأميركية ودول التحالف القميء في مأمن بعد اليوم. وأننا في المقاومة الإسلامية سنكون لهم بالمرصاد يدا بيد مع إخواننا المجاهدين أنصار الله في حربهم العادلة ضد الاستكبار والتعسف الأميركي.

