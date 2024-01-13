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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 09:25

موقع عبري: غزة حوّلت 4 آلاف جندي صهيوني إلى معاقين

موقع عبري: غزة حوّلت 4 آلاف جندي صهيوني إلى معاقين
وقال موقع "واللا" العبري؛ إن "إسرائيل تستعد لاستقبال عدد كبير من جنود الجيش المعاقين، بعد مضي 100 يوم على الحرب، في ظل الاعتراف بإصابة 4 آلاف حتى الآن بالإعاقة".

ولفت إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال في غزة، غير مسبوقة، من ناحية عدد الجنود الجرحى، لكن الأهم هو عدد الإصابات الخطيرة، مشيرا إلى أن الرعاية الطبية الفائقة التي يتلقاها الجنود تنقذ حياتهم، لكنهم يخرجون بجروح خطيرة.

ويمارس الجيش تضليلا، بعدم الإفراج عن الأعداد الحقيقية لخسائره؛ خوفا من تراجع المعنويات، لذلك لا تقدم بيانات المصابين للجمهور.

ووفقا لما أورده الموقع، فإن الـ 4 آلاف جندي المصابين دخلوا تحت التصنيف رقم 3، وهو ما يعني الحق في الحصول على العلاجات وحقوق المعاق كافة ضمن الجيش، دون الحاجة للاعتراف الرسمي.

وبحسب التصنيف، يتم دفع الرواتب للجنود، والحصول على العلاج لا يحتاج إلى إثبات شيء، وعملية إعادة التأهيل تبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى المجتمع.

وكشف رئيس منظمة المعاقين في الجيش عيدان كاليمان، أن الطلب على المختصين في العلاج الطبيعي، تضاعف منذ العدوان، وقال: في السابق كنا نطلب واحدا، لكن الآن نطلب 4 وهذا يندرج مع جميع المهن العلاجية.

وشدد على ضرورة رفع عدد المختصين بالتأهيل 3 مرات لمجاراة العدد الكبير من المعاقين في الجيش، وتابع: "لمدة 30 عاما من عملي في النظام، لم يسبق أن واجهت هذا العدد الهائل من الحالات الخطيرة".

وأشار كاليمان إلى وجود "العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم، والذين أصيبوا بالعمى، والشلل".

يشار إلى أن الاحتلال أقر حتى الآن، بمقتل 520 جنديا، منذ عملية طوفان الأقصى، في حين أعلن عن مقتل 186 منذ بداية العدوان البري على القطاع، فضلا عن آلاف الجرحى.
مصدر : وكالات
رقم : 1108758
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