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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 09:32

إصابة قائدي كتيبتين في جيش الإحتلال بمعارك غزة

إصابة قائدي كتيبتين في جيش الإحتلال بمعارك غزة
ووفق موقع "واللا" العبري فقد أصيب خلال المعارك في قطاع غزة قائد "الكتيبة 8226" وقائد "الكتيبة 363".

كما كشف موقع "واللا" مساء الجمعة عن إصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي اليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على القوات اليمنية بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.
مصدر : وكالات
رقم : 1108760
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