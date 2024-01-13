روسيا تصطف الى جانب اليمن ضد محور أمريكي- بريطاني

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "خلافا لتأكيدات زملائنا الغربيين، فإن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن لا علاقة لها بممارسة حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".



ولفت نيبينزيا إلى أن استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على الوضع بالنسبة للسفن التجارية. موضحا أن "حق الدفاع عن النفس لا يمكن استخدامه لضمان حرية الملاحة، وزملاؤنا الاميركيون يعرفون ذلك جيدا".



وأضاف أن "المهمة الرئيسية للأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها هي الحيلولة دون تهديد السلام وقمع أعمال العدوان، أو غيرها من الانتهاكات المخلة بالسلام وفقا لمبادئ القانون الدولي".



وتابع "نلاحظ مع الأسف الشديد أننا واجهنا هذا الوضع بالأمس، اعتداء من جانب مجموعة من الدول ضد دولة أخرى".



وبدأت أمریکا وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما عدوانيا واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية الإسرائيلية في البحر الأحمر.