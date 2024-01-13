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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 11:07

الحكيم: حكومة السوداني حققت انجازات كبيرة رغم التحديات

الحكيم: حكومة السوداني حققت انجازات كبيرة رغم التحديات
تصريحات الحكيم جاءت خلال انطلاق الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم (قدس ) بمشاركة الرئاسات الاتحادية والشخصيات الدينية والسياسية والحكومية في العاصمة بغداد.

وقال الحكيم "في الأول من رجب "يوم الشهيد العراقي" نلتقي مجدداً تحت هذا العنوان الكبير لنحيي الذكـرى الحادية والعشرين لارتقاء شھید المحراب"، مضيفاً "إن فلسفة بناء الدولة تقوم عـلى أسـاس تحقیق العدالـة بـین المواطنین وھذه القیم لایمكن تحقیقھا من دون وجود عـملیة سـیاسـیة مـمثلة لجـمیع أطـیاف ومكونات الشعب".

وأوضح "لقد نجح العراقیون على مدار عشرين عاماً الماضیة في تحقیق ھـذا التمثیل الـمكونـاتـي فـي الـعمل السیاسي، والجميع يريدون بـناء دولـة عـراقـیة قـویـة ومؤثرة ومـقتدرة فـالجـمیع مـتفق عـلى ذلـك".

وتابع "لـقد اسـتطاع إئتلاف إدارة الـدولـة تـشكیل حـكومـة الـسودانـي فـي ظـروف صـعبة وتحـدیـات خـطیرة، واسـتطاع إدارة الدولة مـن خـلال وحـدتـه واتـفاقـه عـلى إنـجاح سعي الـحكومـة في تـحقیق إنـجازات كـبیرة مـن حـیث الاسـتقرار السیاسي ودفع عجلة البناء والتنمیة في البلاد".

ولفت الحكيم إلى أنه "يدعو إلـى اسـتنساخ تجـربـة إئتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومة الاتحادیة وتفعيلها فـي تـشكیل الـحكومـات المحلیة بآلیات تنسجم مع طبیعة تلك المحافظات".
رقم : 1108788
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