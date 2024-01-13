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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 11:18

فجر اليوم.... العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء

فجر اليوم.... العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء
وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف قاعدة الديلمي في العاصمة صنعاء.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أمس الجمعة، بثلاثة وسبعين غارة العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز ما تسبب في ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان لها، أن العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا لن يمر دون رد وعقاب، مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد المعادية برا وبحرا، كما شددت في الوقت ذاته على بقاء حظر الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي.

كما شدد بيان القوات المسلحة على أن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.
مصدر : وكالات
رقم : 1108789
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