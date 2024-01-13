اشتباكات ضارية مع الاحتلال في غزة..وعمليات نوعية لسرايا القدس

وأفاد مراسل فلسطين اليوم، بحصول قصف مدفعي واشتباكات ضارية في محاور التوغل: حي المنارة وقيزان النجار وجورة اللوت.



وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال، في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس واستهدفوا جرافة إسرائيلية بقذيفة "R.P.G".



كما قصف مقاتلو السرايا، حشوداً عسكرية إسرائيلية، بوابل من قذائف الهاون في محيط مسجد حليمة، وسط خان يونس جنوبي قطاع غزّة.



ونشرت أيضاً، مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام، بخط إمداد للاحتلال، والقوات المساندة، واستهداف قوة إسرائيلية راجلة جنوبي وشرقي غزّة.