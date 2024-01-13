الاحتلال يفرج عن عدد من أسيرات وأسرى من غزة

وذكر نادي الأسير في بيان له، أن المحررات نقلن عبر حاجز (كرم أبو سالم)، إلى جانب الإفراج عن معتقلين آخرين من غزة.



وأشار نادي الأسير إلى إنّ عدد أسيرات غزة في سجن (الدامون) وصل إلى أكثر من 50 أسيرة، أكبرهن تبلغ من العمر 82 عامًا، وأصغرهن 15 عامًا.



وأكد أنّ عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح فيما يتعلق بالأسيرات اللواتي احتجزن في سجن (الدامون)، وذلك مع استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.



يُشار إلى أن أسيرات غزة يواجهن عمليات تنكيل وإذلال مضاعفة على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية، وكما كافة معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما ويرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم.



وكشف المعتقلون المفرج عنهم عن تعرضهم لتعذيب وحشي من قوات الاحتلال خلال اعتقالهم وأثناء التحقيق معهم.