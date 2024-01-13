المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في حقل كونيكو النفطي شمال سوريا

وقالت المقاومة في بيان لها إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورداً مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو برشقة صاروخية”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.



وكانت المقاومة العراقية استهدفت فجر اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.



وتستهدف المقاومة الإسلامية في العراق القواعد العسكرية الأمريكية لدعمها الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة وردا على استمرار العدوان واسنادا للمقاومة الفلسطينية.