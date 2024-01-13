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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 13:09

إصابة 4000 جندي ‘‘إسرائيلي‘‘ بإعاقة منذ بداية الحرب على غزة

إصابة 4000 جندي ‘‘إسرائيلي‘‘ بإعاقة منذ بداية الحرب على غزة
وذكر الموقع: “نستعد لاستقبال عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي المعاقين، وبعد مرور 100 يوم على الحرب، تم بالفعل الاعتراف بإصابة حوالي 4000 جندي بإعاقات”.وأشار إلى تقديرات ترجح أن هذا العدد “سيصل إلى نحو 30 ألفا”.

وفي السياق، اعتبر الموقع أن هجوم حماس في 7 أكتوبر “قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد جرحى الجنود، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس”.

وتابع: “حاليا تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي (أصيب بإعاقة) وفقا للتصنيف 3، وهذا يعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي دون أن يتم الاعتراف بهم رسميًا على هذا النحو”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تجنيد 360 ألفا من جنود الاحتياط في الحرب الدائرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بينما بدأت العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 520 بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1108807
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