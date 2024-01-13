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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 13:11

عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتواصل على قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتواصل على قطاع غزة
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد 20 فلسطينياً جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم، فيما وصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

وشن طيران الاحتلال قصفا عنيفا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، وعلى منازل عدة في حي الدعوة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهد شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة قصفا عنيفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد 3 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال التجمعات السكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولليوم الثاني، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل، حيث يعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر، ووصل حجم الدمار فيه إلى ما يزيد عن 80 بالمئة، إضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمه العاملة في قطاع غزة، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقمه في تقديم الخدمات الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 23708 شهداء، إضافة إلى أكثر من 60000 جريح، والآلاف من المفقودين.
مصدر : وكالات
رقم : 1108808
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