العدوان على غزة بيومه الـ 99..والاحتلال لايزال متعطشا للقتل والدمار

وأفادت المصادر، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم السبت- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



وأكد المتحدث باسم الدفاع الدفاع المدني محمود بصل استهداف الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في منطقة الدرج وسط مدينة غزة وانتشال أكثر من 20 شهيدا وعدد من الجرحى.



أفاد مصدر ميداني باشتباكات متواصلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وخصوصاً في منطقة المصدّر القريبة من مخيمي البريج والمغازي التي شهدت اشتباكات عنيفة جداً طوال الليلة الماضية.



كما أشار إلى أنّ الاشتباكات مستمرة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، ومحيط مدرسة سكينة شرقي دير البلح، لافتاً أيضاً إلى أنّ المقاومة تخوض اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في بيت لاهيا شمالي القطاع.



وفي السياق أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت 4 دبابات "ميركافا" إسرائيلية، وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كما أشارت إلى تمكن المجاهدين من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس، مؤكدة مقتل عدد من أفرادها.



من جهتها، أفادت قوات الشهيد عمر القاسم، اليوم، بأنها تمكنت من دكّ تجمع للآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي جنوبي شرق حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.



ولفتت أيضاً إلى أنها خاضت اشتباكات عنيفة في محوري المحطة وشرق خان يونس، وأطلقت قديفة "R.P.G" على الآليات الإسرائيلية المتوغلة وأصابتها إصابة مباشرة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف "جيش" الاحتلال.



وخاضت المقاومة الفلسطينية، أمس الجمعة، اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزّة. وأفاد مراسل الميادين بحدوث قصف مدفعي واشتباكات ضارية في محاور التوغل في حي المنارة وقيزان النجار وجورة اللوت.



وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مدينة "أسدود" المحتلة ومستوطنات "غلاف غزة" برشقات صاروخية مكثفة. كما خاض مقاتلوها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال، في محاور التصدّي وسط مدينة خان يونس، واستهدفوا جرافة إسرائيلية بقذيفة "R.P.G".



ونشرت السرايا أيضاً مشاهد عن عملية تفجير حقل ألغام في خط إمداد للاحتلال والقوات المساندة، واستهداف قوة إسرائيلية راجلة، جنوبي شرقي غزّة.