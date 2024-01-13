مسؤول قطري رفيع يعترف بعجز العالم العربي بشأن غزة!

وقال ابن جاسم، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "العرب أصبحوا عاجزين حتى أن جنوب أفريقيا هي من تحركت بتقديم دعوى ضد إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "العرب يؤيدون ما تفعله جنوب أفريقيا على استحياء".



وأوضح ابن جاسم أن "ما يجري الآن في المنطقة من توتر متصاعد، وآخره ما نشاهده اليوم في اليمن وحولها، ليس إلا نتيجة حتمية لتهميش القضية الفلسطينية وإهمال حقوق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 75 عاما".



ويرى رئيس الحكومة القطرية الأسبق أن سياسة تهميش القضية الفلسطينية هي "ما فتح الباب منذ البداية، أمام تدخلات مستمرة من أطراف خارجية لتوسيع رقعة التوتر في منطقتنا خدمة لمصالحها".



وأضاف ابن جاسم: "أصبحنا مجرد مساعد خدمة دوره تنفيذ سياسات محددة تُطلب منه، وليس له وجهة نظر أو رأي، وهذا للأسف هو حالنا اليوم، رغم أن ما يجري حولنا يخصنا نحن بالدرجة الأولى".