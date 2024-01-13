الرئيس العراقي يحذر..نيران المغامرات من شأنها حرق الجميع

وقال الرئيس رشيد في حفل تأبيني لمناسبة "يوم الشهيد العراقي" الذي نظمه "تيار الحكمة" في ذكرى اغتيال زعيمه محمد باقر الحكيم: "نعيش في منطقة تشهد حالياً الكثير من التحديات التي تهدد الأمن والسلام.. ونؤكد بهذا الصدد موقف العراق ودوره في الحرص على الأمن والاستقرار وتغليب لغة الحوار وحسن التفاهم".



وأضاف: "ندين بشدة ما يتعرض له شعب فلسطين من حرب إبادة أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والشيوخ.. ونؤكد أن إيقاف هذه الحرب مسؤولية المجتمع الدولي المطالب بموقف أكثر حزماً لتحقيق السلام وتأمين مصالح الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعلى ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".



وختم الرئيس العراقي حديثه بالقول: "ندين بشدة أيضاً محاولات توسعة مساحة الحرب، مؤكدين أن نيران المغامرات في هذا المجال من شأنها حرق الجميع".