الدوما الروسي يطالب بمحاكمة بايدن قبل أن يبدأ حرباً عالمية!

وكتب فولودين، عبر حسابه على "تلغرام".. قائلاً: "لقد ارتكبت واشنطن اعتداءً على دولة ذات سيادة، متجاوزة للقانون الدولي ومتجاهلةً ميثاق الأمم المتحدة".. مضيفاً: إنه "إذا كانت الولايات المتحدة دولة قانون، فيجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حرباً عالمية، ويتشبث بالسلطة بكل ما أوتي من قوة".



ورأى أنّ "بايدن يحتاج إلى حرب صغيرة منتصرة لصرف انتباه الناخبين عن الإخفاقات في أوكرانيا، ومشاكل الولايات المتحدة".. مشيراً إلى أنه "لهذا السبب لم تقم إدارة بايدن بإخطار الكونغرس بالهجوم".



ويأتي موقف رئيس مجلس الدوما الروسي بعد أن شنّت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فجر الجمعة، عدواناً عسكرياً على العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات الحُدَيْدَة وصعدة وذمار وتعز وحجة.



وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أنّ بلاده تدين الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن وهي غير شرعية..



مشيراً إلى أنّ "القرار المعتمد في مجلس الأمن بخصوص اليمن لا يمنح أي حق بتنفيذ الضربات".

