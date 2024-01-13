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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 18:41

مستشارية ايران في بيروت تطلق 8 كتب من مؤلفات الامام الخامنئي باللغة العربية

مستشارية ايران في بيروت تطلق 8 كتب من مؤلفات الامام الخامنئي باللغة العربية
وعناوين هذه الكتب هي، العفاف والحجاب، وأسوة المرأة، المرأة والأسرة، المرأة بين الأصالة والحداثة ، الامامان المجاهدان، بحث حول الصبر، ملحمة الامام السجاد عليه السلام، المقرات الثقافية.

ويوم الاثنين الماضي أقامت "دار الثورة الإسلامية" والمستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت حفلاً لمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء، تم فيه إطلاق 3 كتب من الكتب الثمانية المشار اليها وهي "المرأة والأسرة"، و"المرأة بين الأصالة والحداثة"، و"أسوة المرأة".

وخلال ذلك الحفل القى المستشار الثقافي الايراني كميل باقر، كلمة تطرّق فيها إلى موضوع اللقاء، الذي تمحور حول المرأة وقضاياها.

وقال، ان المرأة المسلمة يجب أن يكون حرصها على مواجهة الفكر الغربي المنحرف بشأن المرأة دافعاً لها إلى التعرف إلى فكر الإمام الخامنئي الذي يعكس الرؤية الإسلامية المحمدية الأصيلة".

ورأى باقر أنّه "من الواجب في هذه المناسبة التوجه إلى المرأة الفلسطينية، التي أتاحت اليوم للعالم بدمائها كشهيدةٍ أو أم لشهداء أو مقاومة صامدة مع أسرتها، فرصةً تاريخيةً لتحرير المرأة والعالم والبشريّة من الهيمنة الطاغوتية المزيفة
 
رقم : 1108893
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