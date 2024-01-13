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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 19:39

الملياردير المصري ساويرس يسخر من ضربات أمريكا ضد اليمن!

الملياردير المصري ساويرس يسخر من ضربات أمريكا ضد اليمن!
وقال ساويرس على "إكس" (تويتر سابقا): "أطرف شيء هو أنه عندما كانت المملكة العربية السعودية في حالة حرب مع الحوثيين أدانت الولايات المتحدة السعودية لهذه الحرب" حسب قوله.

وأضاف: "الآن لا بأس لأنهم هم الذين في حالة حرب مع "الحوثيين" (حركة انصار الله) ...

مرة أخرى معايير مزدوجة" بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية شن الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات عدوانية على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المدن في اليمن، فجر الجمعة 12 يناير، تبعتها ضربات على قاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، وذلك ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأثار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمنيين إدانات رسمية دولية واسعة.
رقم : 1108906
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