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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 19:57

أنباء عن دوي انفجارات تهز منطقة الحديدة في اليمن

أنباء عن دوي انفجارات تهز منطقة الحديدة في اليمن
وكرر المبعوث الخاص في بيان نشره مكتبه "دعوة الأمين العام لجميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج".

كما شدد المبعوث "على ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخرًا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023 والمناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني".

وقال المبعوث ان تزعزع الوضع الاقليمي بشكل متزايد سيكون له تأثير سلبي على "جهود السلام في اليمن وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة. داعيا "جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، ويدعو إلى وقف التصعيد".

يأتي بيان المبعوث الاممي بعد يوم من بيان للامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيرش طالب بضرورة "تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تدهور الوضع في اليمن نفسه. ودعا إلى بذل كل الجهود لضمان تقدم اليمن على مسار السلام، وعدم إضاعة العمل الذي بُذل حتى الآن لإنهاء الصراع اليمني".
 
رقم : 1108910
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