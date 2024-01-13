عدوان امريكي جديد على اليمن

شنت امريكا فجر اليوم السبت ضربات صاروخية جديدة استهدفت قاعدة الديلمي القريبة من مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، بعد ضربات نفذتها أمس بمعية بريطانيا استهدفت مناطق مختلفة في اليمن.



وافاد الاعلام الرسمي اليمني بسماع دوي انفجارات في الجهة الشمالية للعاصمة وقال ان العدوان عاود قصف صنعاء مجدداً استهدافه لقاعدة الديلمي.



وبحسب ما اعلنت القيادة الوسطى الاميركية سنتكوم الضربة نفذت بصواريخ توماهوك وأطلقت من سفينة يو إس إس كارني زاعمة انها استهدفت موقع رادار في اليمن كان يشكل تهديداً.



ووسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة ودخول واشنطن في حرب اخرى وجه نواب اميركيون انتقادات لاذعة للرئيس جو بايدن من اتخاذه قراراً احادياً بالهجوم على اليمن دون اللجوء للكونغرس. فيما حاول بايدن تبرير الخطوة في رسالة للنواب زاعماً ان الضربات الاميركية البريطانية هي دفاع عن النفس وترمي الى إضعاف قدرة صنعاء على شن هجمات مستقبلية.



وفي السياق أعرب المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم السبت، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة باليمن، وذلك عقب الهجمات الجوية التي شنتها القوات الامريكية والبريطانية على مواقع متفرقة في البلاد.



وكرر المبعوث الخاص في بيان نشره مكتبه "دعوة الأمين العام لجميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج".



كما شدد المبعوث "على ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخرًا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023 والمناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني".



وقال المبعوث ان تزعزع الوضع الاقليمي بشكل متزايد سيكون له تأثير سلبي على "جهود السلام في اليمن وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة. داعيا "جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، ويدعو إلى وقف التصعيد".



يأتي بيان المبعوث الاممي بعد يوم من بيان للامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيرش طالب بضرورة "تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تدهور الوضع في اليمن نفسه. ودعا إلى بذل كل الجهود لضمان تقدم اليمن على مسار السلام، وعدم إضاعة العمل الذي بُذل حتى الآن لإنهاء الصراع اليمني".



هذا وتقول واشنطن انها ليست مهتمة بحرب مع اليمن لكن صنعاء توعدت بالانتقام واعلنت أن جميع المصالح الأميركية والبريطانية أصبحت هدفاً مشروعاً.



ويحذر كثيرون من التداعيات العسكرية لهذا العدوان والتي قد تطال القواعد الأميركية في المنطقة وتدفع بصنعاء إلى مزيد من التصعيد في البحر الأحمر كإغلاقه أمام السفن التجارية التابعة للدول المعتدية على البلاد.