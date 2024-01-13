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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 21:33

الكشف عن الموقع الذي قصفه الطيران الأمريكي في الحديدة

الكشف عن الموقع الذي قصفه الطيران الأمريكي في الحديدة
وبحسب المصادر فقد استهدف القصف الأمريكي، قاعدة بحرية في منطقة رأس كثيب قبالة ميناء الحديدة.

وكانت مصادر محلية أفادت في وقت سابق، بسماع دوي انفجار، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي.

وفجر اليوم السبت، نفّذت الولايات المتحدة ضربة جديدة ضد استهدفت قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء.

وجاءت الضربة، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من تعرض منشآت يمنية لعشرات الضربات الأميركية والبريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على موقع "إكس"، إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة اللاحقة التي نُفذت في ساعة مبكرة من اليوم السبت بالتوقيت المحلي.
رقم : 1108938
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