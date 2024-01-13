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السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 21:43

بايدن: أمريكا سلمت رسالة لإيران وهذه فحواها..

بايدن: أمريكا سلمت رسالة لإيران وهذه فحواها..
واضاف بايدن إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن القوات المسلحة اليمنية التي تشن هجمات على السفن التجارية المرتبطة بالكيان الاسرائيلي في البحر الأحمر.

وتابع بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا".

ولم يفصح بايدن عن طبيعة الرسالة أو ما جاء فيها، فيما لم تؤكد الجهات الرسمية الإيرانية استلامها الرسالة أو فحوى ما تضمنتها.

وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات جوية ضد أهداف في اليمن، في أعقاب هجمات يمنية متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن تجارية متجهة للاحتلال أو تابعة لشركات إسرائيلية، تضامناً مع أهل غزة وإسناداً لمقاومتها.

وصرح المتحدث باسم انصار الله محمد عبد السلام لـ"رويترز"، قائلا إن الضربات الأمريكية التي استهدف أحدثها قاعدة عسكرية في صنعاء "لم يكن لها تأثير يذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب".
رقم : 1108943
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