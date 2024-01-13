الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 كانون الثاني 2024 ساعة 22:08

ايرواني : أنصار الله تتمتع بالقوة اللازمة للدفاع عن شعبها وبلدها

ايرواني : أنصار الله تتمتع بالقوة اللازمة للدفاع عن شعبها وبلدها
وأضاف "إيرواني"، انه "إذا كانت مقاومة العراق ولبنان مكونا من حكومتي البلدين، وقراراتهما مرهونة باعتبارات الحكومتين، فإن "أنصار الله" بحد ذاتها حكومة مستقلة تحظى بسيادة وطنية وبأعلى قاعدة شعبية في اليمن.

وتابع : إن اقدام الولايات المتحدة وبریطانیا على مهاجمة اليمن، يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلان حرب على هذا البلد.

وصرح السفير الايراني لدى المنظمة الاممية : إن الکیان "الإسرائيلي"، استطاع ان يفرض على الادارة الأمريكية للتدخل المباشر في الحرب على غزة؛ وذلك من خلال آليات الضغط التي يمارسها في أمريكا.

واكمل ايرواني : إننا نعتبر قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن ظالما وجائرا، وأشبه بحالة "ربط الحجارة وإطلاق الكلاب"؛ وعلى الرغم من تحفظاتنا على عدالة هذا القرار، فإننا نعترف بمسؤوليتنا كدولة عضو في الأمم المتحدة واعية ونلتزم بأحكامه.
رقم : 1108950
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحكيم: حكومة السوداني حققت انجازات كبيرة رغم التحديات
الحكيم: حكومة السوداني حققت انجازات كبيرة رغم التحديات
مالذي أجبر ‘‘اسرائيل ‘‘ على الموافقة على مبدأ إرسال بعثة أممية لشمال غزة
مالذي أجبر ‘‘اسرائيل ‘‘ على الموافقة على مبدأ إرسال بعثة أممية لشمال غزة
13 كانون الثاني 2024
حزب الله وحماية مصالح لبنان.. ما علاقة الصواريخ؟
حزب الله وحماية مصالح لبنان.. ما علاقة الصواريخ؟
13 كانون الثاني 2024
سقوط القناع عن النفاق الأمريكي
سقوط القناع عن النفاق الأمريكي
13 كانون الثاني 2024
دول البحر الأبيض ​​وإمكانية فتح جبهة جديدة ضد ‘‘اسرائيل‘‘
دول البحر الأبيض ​​وإمكانية فتح جبهة جديدة ضد ‘‘اسرائيل‘‘
13 كانون الثاني 2024
هجمات ‘‘حزب الله‘‘ عالية الدقة... ما هي أهم سمات عملية انتقام الشهيد العاروري؟
هجمات ‘‘حزب الله‘‘ عالية الدقة... ما هي أهم سمات عملية انتقام الشهيد العاروري؟
13 كانون الثاني 2024
طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن
طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن
12 كانون الثاني 2024
عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى
عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى
12 كانون الثاني 2024
آية الله نوري همداني: اهل غزة هم اخواننا واخواتنا
آية الله نوري همداني: اهل غزة هم اخواننا واخواتنا
12 كانون الثاني 2024
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
11 كانون الثاني 2024
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
11 كانون الثاني 2024
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
11 كانون الثاني 2024
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
11 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مالذي أجبر ‘‘اسرائيل ‘‘ على الموافقة على مبدأ إرسال بعثة أممية لشمال غزة
حزب الله وحماية مصالح لبنان.. ما علاقة الصواريخ؟
سقوط القناع عن النفاق الأمريكي
دول البحر الأبيض ​​وإمكانية فتح جبهة جديدة ضد ‘‘اسرائيل‘‘