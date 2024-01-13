ايرواني : أنصار الله تتمتع بالقوة اللازمة للدفاع عن شعبها وبلدها

وأضاف "إيرواني"، انه "إذا كانت مقاومة العراق ولبنان مكونا من حكومتي البلدين، وقراراتهما مرهونة باعتبارات الحكومتين، فإن "أنصار الله" بحد ذاتها حكومة مستقلة تحظى بسيادة وطنية وبأعلى قاعدة شعبية في اليمن.



وتابع : إن اقدام الولايات المتحدة وبریطانیا على مهاجمة اليمن، يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلان حرب على هذا البلد.



وصرح السفير الايراني لدى المنظمة الاممية : إن الکیان "الإسرائيلي"، استطاع ان يفرض على الادارة الأمريكية للتدخل المباشر في الحرب على غزة؛ وذلك من خلال آليات الضغط التي يمارسها في أمريكا.



واكمل ايرواني : إننا نعتبر قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن ظالما وجائرا، وأشبه بحالة "ربط الحجارة وإطلاق الكلاب"؛ وعلى الرغم من تحفظاتنا على عدالة هذا القرار، فإننا نعترف بمسؤوليتنا كدولة عضو في الأمم المتحدة واعية ونلتزم بأحكامه.