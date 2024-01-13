نتنياهو يشترط إغلاق محور "فيلادلفيا" لإنهاء الحرب في غزة!

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل" لم تتخذ قرارا بعد بشأن السيطرة المحتملة على اغلاق "محور فيلادلفيا" بالمنطقة الحدودية بين مصر وغزة.



يذكر أنه نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين قولهم إن "إسرائيل" تخطط لتنفيذ عملية عسكرية والسيطرة على طول حدود غزة مع مصر.



في المقابل، سارعت قناة "القاهرة الإخبارية" شبه الرسمية، إلى نفي ما تناولته "بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا"، وذلك نقلا عن مصدر مصري مسؤول (لم تسمه).



ومحور فيلادلفيا، ويُسمى أيضا "محور صلاح الدين"، هو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر و"إسرائيل" عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومترا من البحر المتوسط حتى معبر "كرم أبو سالم".