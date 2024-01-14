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الأحد 14 كانون الثاني 2024 ساعة 10:23

إيران تنفي وقف تصدير الغاز إلى العراق

إيران تنفي وقف تصدير الغاز إلى العراق
وقال سعيد عقيلي في هذا الصدد: "إنّ تصدير الغاز الإيراني إلى العراق يتم من خلال نقطتي تبادل، وبحسب الاتفاق المبرم قبل شهرين مع الجانب العراقي، خرجت إحدى نقطتي التبادل من الشبكة بداية العام الميلادي الجاري(2024)، وذلك من أجل تنفيذ عملية قياس دورية، والآن يتم تنفيذ التعهدات المتفق عليها عبر نقطة التبادل الثانية.

وصرّح قائلاً: إن إجراء العمليات القياسية في تنفيذ الالتزامات التصديرية هو أمر روتيني تم العمل به سابقًا ولا يقتصر على اتفاقية تصدير الغاز إلى العراق.

وأضاف عقيلي: "نظراً للاعتماد على السنة الميلادية في عقود التصدير، سوف يتم إجراء معايرة دورية في هذه الفترة من السنة حتى يتسنى للطرفين مراقبة جودة تنفيذ التعهدات".

يذكر أنه كان قد نقلت بعض وسائل الإعلام نقلا عن وزارة الكهرباء العراقية، توقف واردات الغاز من إيران، كما أعلنت أن نقص الغاز المستورد من إيران أثر على إنتاج محطات توليد الكهرباء في العراق.

وكان قد أكدت وزارة الكهرباء العراقية أن توقف تصدير الغاز من إيران إلى العراق سببه "إجراء إصلاحات داخل إيران".
رقم : 1109019
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