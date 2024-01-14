رئيسي: إيران تدعم فلسطين والمقاومة دون تردد

وأوضح رئيسي خلال افتتاح فعاليات مؤتمر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب بعنوان "طوفان الأقصى الدولي ويقظة الوجدان الانساني"، إن "قضية فلسطين تحولت إلى أهم مواضيع البشرية اليوم وباتت على رأس أولويات ضمائر الشعوب والحكومات".



وقال "قلنا مراراً دون تلعثم أن سياسة إيران هي دعم فلسطين وفصائل المقاومة، ويجب إنهاء الاحتلال ومعاقبة المحتل ودفع التعويضات"، مبيناً أن "نهاية الكيان الصهيوني أمر حتمي ونحن مؤمنون بذلك".



وأضاف "ارتكبت أميركا وبريطانيا العديد من الفظائع ضد شعب فلسطين والمنطقة، ولم يكن من الممكن أن تتقدم عملية التسوية والعهود لأن الأطراف المتضادة نقضت العهد".



وبين رئيسي "كان تفكير وتيار المقاومة الذي تشكل في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن هو أن المقاومة والصمود الطريق الوحيد أمام الظلم والقمع"، منوهاً أن "التطبيع ومحادثات السلام لم تجد نفعاً و"كامب ديفيد" و"شرم الشيخ" و"أوسلو" مثال على ذلك".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن التطبيع مع إسرائيل لا يوفر الأمن والسلام للشعوب، وقال "التطبيع لا يأتي بالأمن والسلام للشعوب والحكام الذين طبعوا اليوم لا يستطيعون رفع رؤوسهم أمام شعوبهم".



وقدم إبراهيم رئيسي الشكر إلى حكومة حركة أنصار الله الحوثيين بسبب إصرارهم على استهداف السفن التي تريد إيصال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وقال "نشكر شعب اليمن الغيور والشجاع والباسل في دفاعه عن الفلسطينيين".



وعن دعم إيران لغزة والفصائل المسلحة، قال "ندعم أهل غزة وفصائل المقاومة التي وصلت إلى تطور قتالي كبير وتستعمل اليوم الصواريخ المتطورة والطائرات المسيرة، والشعب الفلسطيني ذو عزم وإرادة قوية نقل النضال من الحجارة إلى الصواريخ باعتماده على ذاته وبأيدي أبنائه".



واعتبر رئيسي أن "تضحيات الفلسطينيين رفعت الستار عن النفاق الذي تعيشه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وزيفهم"، مبيناً "الكيان الصهيوني ليس وحيداً ومن يدعمه ويسلحه هو نظام الهيمنة في العالم وهذا الكيان عملياً هو ساحة للاستكبار العالمي".