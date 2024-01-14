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الأحد 14 كانون الثاني 2024 ساعة 21:21

أبو عبيدة:  أخرجنا 1000 آلية عسكرية عن الخدمة ونحيي الأيدي الضاربة في اليمن ولبنان والعراق

أبو عبيدة:  أخرجنا 1000 آلية عسكرية عن الخدمة ونحيي الأيدي الضاربة في اليمن ولبنان والعراق
وقال أبو عبيدة في كلمة له مسجلة هي الأولى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن معركة "طوفان الأقصى" مفصلية في تاريخ شعبنا وأمتنا، صرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجاً كيف للكف أن تناطح المخرز.

وأضاف "نذكر المتواطئين والعاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان على أقصانا أبو عبيدة: بلغت جرائم العدو وحكومته بالمطالبة بسحق شعبنا وتدمير مقدساته في الضفة والقدس والداخل وغزة، وبات قادة العدو يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم".

ولفت أبو عبيدة "لم يكن أمامنا سوى تفعيل ما نملك من قوة فكانت ملحمة السابع من أكتوبر فكانت تدفيع ثمن لهذا الاحتلال التي ترتكب الجرائم منذ 100 عام، ولقد ارتكب الاحتلال مذابح يندى لها جبين الإنسانية ولو وجدت عدالة الأرض لحكمت على الاحتلال بنزع السلاح ومحاكمة قادته".

وتابع أبو عبيدة: أبدع مجاهدونا وما يزالون رغم الفارق الهائل في ميزان القوى العسكري وما يرتكبه العدو من مجازر، ومجاهدونا حافظوا على تماسك صفوفهم وازدادوا قناعة بالدفاع عن أرضهم أمام عدو همجي وسطروا ملاحم عز نظيرها في هذا الزمن".

وأضاف "الملاحم التي سطرها مجاهدونا مما أعلنا عنه ومما لم نعلن ستسطر في واحدة من أعظم وأقدس المعارك في تاريخ أمتنا، وما قاومنا به العدو من عبوات ومقذوفات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل هو من صنع كتائب القسام وهذه الصناعات لم تكن لتجدي نفعاً أمام الترسانة الأمريكية القذرة لولا الصناعة الأهم وهي الإنسان المقاتل الفلسطيني المجاهد التي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره".

وأكد أبو عبيدة "لولا عطاء وصمود وعظمة شعبنا الشامخ لم يكن ليتحقق هذا الصمود، وكل السلاح الذي تستخدمه المقاومة خلال عملياتها من صنع كتائب القسام".
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: مصير عدد من الأسرى الإسرائيليين باتوا مجهولاً والباقون دخلوا جميعاً نفق المجهول وعلى الأغلب سيكونوا قد قتلوا وقادة العدو يتحملون المسؤولية عن هذا الملف.

ابو عبيدة : لن نكل ولن نمل في دعوة كل احرار الامة ان يهبو لنصرة اقصاهم ومسرى نبيهم، وعلى كافة مجاهدي شعبنا ابناء العاروري والعياش والكرمي وطوالبة في الضفة ان يلتقطو هذه اللحظة التاريخية ليقولو كلمتهم للعالم ويوقعو انضمامهم في طوفان الاقصى.

أبو عبيدة: من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة
رقم : 1109083
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