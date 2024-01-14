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الأحد 14 كانون الثاني 2024 ساعة 21:50

مع تصاعد التوتر بينهما.. بايدن يغلق هاتفه بوجه نتنياهو

مع تصاعد التوتر بينهما.. بايدن يغلق هاتفه بوجه نتنياهو
وبحسب تقرير موقع "أكسيوس" فإن آخر محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت في 23 ديسمبر 2023.

وأضاف الموقع في تقرير له أنه في هذه المحادثة الهاتفية، أغلق بايدن الخط في وجه نتنياهو وأنهى المكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي ظل التوتر بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بشأن حرب غزة، تتزايد الخلافات في حكومة نتنياهو.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، أن يوآف غالانت، وزير الحرب في الكيان الصهيوني، كان غاضبا ولم يشارك في اجتماع حكومة الحرب في هذا النظام.
وأفادت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني أنه في اليوم المائة لحرب غزة، منعوا حراس أمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مدير وزارة الحرب من دخول اجتماع مجلس الوزراء الحربي.

وبحسب هذا التقرير، فإن غالانت قال لنتنياهو "أنت تتدخل في عملي" وغادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، قال أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب ووزير الخارجية السابق للكيان الصهيوني، إن الحكومة الحالية غير قادرة على قيادة الشعب ويجب تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف ليبرمان الذي كان يترأس حزب بيتنا الإسرائيلي: "إن رفض جالانت (وزير الحرب) التواجد في حكومة الحرب هو وضع منخفض المستوى لم نواجهه من قبل من قبل".
وبعد 100 يوم من تعديه على قطاع غزة، يتعمد نظام الاحتلال استهداف الأحياء السكنية والشعب الفلسطيني.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجمات مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية في هذه المنطقة، وخاصة البنية التحتية الصحية في غزة.

ولقد نزح معظم سكان غزة بعد تدمير منازلهم في هذه الهجمات ويعيشون في المستشفيات والمدارس والخيام.
 
رقم : 1109085
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