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الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 08:15

عبداللهيان: المقاومة تتصرف بشكل مستقل وإيران لا تعطي الأوامر

عبداللهيان: المقاومة تتصرف بشكل مستقل وإيران لا تعطي الأوامر
وخلال تقديمه تقريرا عن آخر أوضاع السياسة الخارجية والتطورات على الساحة الدولية، ركز أمير عبد اللهيان على دور محور المقاومة في منطقة غرب آسيا.
وقال الوزير لممثلي قائد الثورة الإسلامية ومجموعة من رجال الدين الذين تجمعوا من جميع أنحاء البلاد في ضريح الإمام الخميني لتجديد البيعة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل ""في العالم المعقد الذي تلعب فيه المقاومة دورا اليوم، شهد العالم أن جماعة واحدة، حماس، يمكن أن تتسبب في انهيار البنية السياسية والعسكرية والحالة النفسية لنظام الاحتلال في عملية 7 أكتوبر".
واتهم كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والعديد من الدول الغربية بتصوير عملية 7 أكتوبر على أنها عمل إرهابي. "إن اقتحام الأقصى كان عملية مناهضة للاحتلال قامت بها حركة تحرير ضد نظام احتلال غير شرعي".
وتطرق وزير الخارجية الإيراني أيضًا إلى حملة القصف والإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة التي استمرت 100 يوم والتي أودت بحياة ما يقرب من 25000 شخص من الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال. وقال إن النظام الصهيوني لم يحقق أيًا من أهدافه المعلنة في هجماته على غزة.
واستنكر أمير عبد اللهيان الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني ووصفه بأنه خطأ كبير من جانب الحكومة الأمريكية. وأشار إلى أن "النظام الإسرائيلي وداعميه أخطأوا في اعتقادهم أنهم قادرون على تدمير حماس في فترة قصيرة من الزمن".
وأوضح: "بالطبع، الجمهورية الإسلامية منذ بداية الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الإسرائيلي في غزة قالت إن الحرب ليست الحل وأن المقاومة ستتحرك بالقوة"، مبيناً إن حركات المقاومة لديها الآن القدرة على تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
رقم : 1109149
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