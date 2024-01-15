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الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 09:08

الطاقة الاميركية: ايران حققت أعلى زيادة إنتاجية بين اعضاء أوبك في 2023

الطاقة الاميركية: ايران حققت أعلى زيادة إنتاجية بين اعضاء أوبك في 2023
وأوضحت بيانات وزارة الطاقة الاميركية - تابعتها "فارس" اليوم الاثنين - أن متوسط انتاج النفط الايراني سجل 2.870 مليون برميل يوميا في عام 2003، بنمو 330 الف برميل باليوم عن الفترة المناظرة 2022 التي بلغ فيها الانتاج حينئذ معدل 2.540 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن ذلك تحقق بالوقت الذي شهد مستوى انتاج أوبك في سنة 2023 إنخفاضا 630 الف برميل الى 26.890 مليون برميل يوميا، حيث كان انتاج المنظمة في 2022 قد بلغ 27.520 مليون طن.

ولفتت الى أن ايران حققت الزيادة الانتاجية بالرغم من تواصل الحظر الاميركي، مبيّنة أن سبعة من أعضاء أوبك إنخفض إنتاجهم في سنة 2023 فيما أبقى بلد واحد على مستواه، و4 بلدان من بينها ايران زاد انتاجها، وهي ليبيا بـ 170 الف برميل يوميا ونيجريا 140 الف برميل وفنزويلا 50 الف برميل.
رقم : 1109153
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