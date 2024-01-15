"أكثر موثوقية وفعالية".. الصين تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة

وأضاف وانغ يي في تصريحات للصحافيين بعد لقائه نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الإثنين، أن "تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية".



كما أشار إلى أنّ "جوهر تسوية القضية الفلسطينية يكمن في تصحيح الظلم التاريخي"، وكذلك "إعادة العدالة للشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن".



وأكد وزير الخارجية الصيني أنّ بلاده تدعو إلى عقد هذا المؤتمر، لوضع جدول زمني محدد وصياغة خارطة طريق لتنفيذ "حل الدولتين"، واستئناف "محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية" في أقرب وقت ممكن.



وأبدت كل من الصين وإيران والسعودية، قلقها من استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة، مطالبةً بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.