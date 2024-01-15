أمير قطر: قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله

وقال أمير قطر لدى استقباله رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس والأعضاء: "شاغلنا الآن قضية فلسطين وما يحدث في فلسطين.. وهذه قضية مبدأ لا يوجد فيها صح أو خطأ أو نقاش.. هذه قضية مبدأ ورجولة.. ونحن نقف مع المظلومين".



وشدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أنه يوجد خطر أحمر لا يمكن تجازوه أو قبوله، هو "قتل وتهجير الفلسطينيين".



وصرح بأن هناك مبادئ في السياسة الخارجية لدولة قطر لا يمكن التخلي عنها.



هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الصهيوني المتواصل، إلى 23968 شهيدا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.