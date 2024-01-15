إضراب عام في مخيمي البداوي و نهر البارد شمالي لبنان

ـأعلنت ذلك أمس الأحد كل من (الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمشايخ والروابط والحراكات والمكاتب الطلابية والمجتمع المحلي في المخيمين المذكورين) في بيان.



واوضح البيان ان الإضراب العام يوم غد الإثنين، 15 كانون الثاني الجاري، يأتي بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والداخل الفلسطيني.



وأعلن البيان، عن إغلاق مداخل المخيمين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، ودعوة الأهالي إلى المشاركة الفاعلة بالمسيرات الشعبية التي ستنطلق في الساعة الـ11 في مخيم البداوي من أمام محطة سرحان، وفي التوقيت ذاته من أمام ساحة الشهيد أبو عمار في مخيم نهر البارد.



وأهاب البيان بأهالي المخيمين الالتزام بالإضراب العام وإغلاق كل المؤسسات والمحال التجارية، على أن يستثنى من الإضراب عمال الصحة البيئية والمراكز الصحية والعيادات.