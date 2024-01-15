خبير يمني: نستهدف مصالح المعتدين في الجزيرة العربية

“محمد النعماني” المتحدث الرسمي باسم الثورة الحراك في جنوب اليمن في فيديو تحليلي لوكالة تسنيم للأنباء، مع الإشارة إلى الجهود الأمريكية والبريطانية والصهيونية وهدد التحالف الدولي لإنهاء الحصار البحري على إسرائيل باستهداف مصالح كافة الدول التي تغزو الأراضي اليمنية في شبه الجزيرة العربية.



وشرح في بداية حديثه موقع اليمن المتميز والاستراتيجي في المعادلات العالمية وقال: الجيش اليمني بالحظر حركة السفن: لقد استخدم الصهاينة وحلفاء هذا النظام البحر الأحمر ومضيق باب المندب من موقعهم الفريد في الملاحة الدولية من أجل نصرة قضية فلسطين والدفاع عن شعب غزة المظلوم. السفن إلى موانئ النظام الصهيوني من منبع البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقال: لقد أعلنا أن شرط رفع الحصار البحري عن النظام الصهيوني هو إنهاء الحرب في غزة و الإبادة الجماعية للأمة الفلسطينية.



وأضاف هذا الخبير اليمني، ردا على الهجمات الأخيرة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا على مناطق في اليمن: اليمن سيدافع عن حقه ضد أي عدوان من قبل الحوثيين. التحالف الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي ويستهدف مصالح هذا التحالف في شبه الجزيرة العربية.



وذكر النعماني أن هدف هذه الدول من تشكيل تحالف ضد اليمن هو إنهاء ورفع الحصار البحري عن إسرائيل وفتح الطريق أمام سفن هذا النظام ليقصد المرور الآمن عبر البحر الأحمر وبحر العرب، خليج عدن ومضيق باب المندب.

وأضاف في الجزء الأخير من كلمته: اليوم العالم يتغير واليمن من الدول التي تلعب دوراً كبيراً في المنطقة. عملية تغيير طبيعة الصراع مع النظام الصهيوني.