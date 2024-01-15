حالات إختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة ونشرت فرقة مشاة وداهمت عدة أحياء، وشنت حملات تمشيط واسعة، ونشرت القناصة على أسطح المباني والمحلات، وداهمت عدة منازل، وشنت حملة تفتيش ما أدى إلى إندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالإختناق.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى زبوبا، ورمانة، وتعنك غرب جنين، وسيرت آلياتها العسكرية وشنت حملات تمشيط وتفتيش ونصبت حواجز عسكرية متنقلة ومارست أعمال إستفزازية بحق المواطنين ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين في تلك القرى، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط ضاحية صباح الخير في جنين.