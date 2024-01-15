كنعاني: الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أي إنجاز استراتيجي في قطاع غزة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على أن الكيان الصهيوني الآن يفتقد لأدنى إنجاز استراتيجي، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من العدوان على غزة.



وفي منشور على منصة "أكس"، شدد كنعاني على أنّ العدوان على غزة سجل للكيان الإسرائيلي المزيف وللولايات المتحدة صفحة سوداء في سجلات التاريخ.



وأضاف أنّ "هذه الجرائم لن تنقذ أبداً هذا الكيان العنصري من خطر الانهيار، ولن تضيف له ولمسؤوليه وداعميه الدوليين سوى السقوط والإذلال"، مؤكّداً أنّ "المستقبل لفلسطين وشعبها المظلوم الصابر والمقاوم".



وأمس الأحد، قال الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، في كلمة له خلال مؤتمر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب بعنوان "طوفان الأقصى الدولي ويقظة الوجدان الانساني"، إنه "يجب على محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار مسؤول تجاه ما يحدث في غزة"، مشيراً إلى أنّ "قضية فلسطين تحولت إلى أهم مواضيع البشرية اليوم، وباتت على رأس أولويات ضمائر الشعوب والحكومات".



وأكّد رئيسي أنّ "العالم اليوم يدرك جيداً أنّ النضال الفلسطيني كشف النفاق العالمي، وأظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وبعض دول الغرب".



وفي وقت سابق، دعا قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، جبهة المقاومة إلى البقاء "على أهبة الاستعداد" في مواجهة الاستكبار، قائلاً إنّ على جبهة المقاومة "ضرب العدو حيث تطال يدها". كما أشار في تغريدة له بالعبرية إلى أنّ "جرائم الكيان الصهيوني لن تُنسى، وحتى بعد زوال هذا الكيان من على وجه الأرض، وستسجل هذه الجرائم وقتل الآلاف من الأطفال والنساء في الكتب".