وسائل إعلام عبرية تتحدث عن غباء نتنياهو!

أكد حاييم آسا، كاتب هذا المقال الذي نشر في موقع زيمان الإخباري العبري، أنه عندما تسمع أصوات المدفعية يصمت الدعاة الآخرون لكن من قال إن هؤلاء المستهترين سيفعلون حقًا، في غضون ثلاثة أشهر أو مائة يوم، واصلوا كلامهم التافه بينما واجهت إسرائيل تهديدًا وجوديًا لأول مرة منذ عقود.



نعم، كلمة من كلمتين، تهديد حيوي لا نتفاعل معه كثيرًا عندما نسمعه الآن، ولكن إذا فهمنا معناه الحقيقي، فإننا عليه أن يرتعد ويصرخ خوفا.



ويوضح في جزء آخر من مقالته أننا عندما نقول أن التهديد الوجودي ضد إسرائيل يعني أن إسرائيل تتعرض لتهديد وجودي وهو الوضع الذي لن يعود فيه موجودا خارجيا، هذه المشكلة يجب أن تبقى دائما على حافة عقلنا الباطن وسيبقى هذا الخوف دائما فينا مثل النبض، في هذه الأيام وربما في العقود القليلة الماضية، من المثير للدهشة ، لأنه من ناحية أخرى، هذه العصابة الحاكمة تؤذينا وجعلتنا مثل أسرى الإمبراطورية الرومانية (المصارعون) نقتل بعضنا البعض، ربما يمكن ليد عصابة الفشار هذه أن تعطينا لمحة صغيرة عن الإمبراطورية.



ويضيف أنه من الصعب جدًا تفسير كل هذا الغباء (الحكومة الإسرائيلية) لأن مبادئ الديمقراطية الإسرائيلية لا تسمح لنا أن نقول أكثر من ذلك. الكلمات على الهاتف والهمسات التي دارت في منابر الشوارع مثل كابلان، بأي حال من الأحوال نحن مجبرون على حماية مبادئ الديمقراطية باعتبارها جوهر شخصيتنا.



ولكن ما الذي يجب فعله، ما الذي يجب فعله للتخلص من هذا الهيكل الفاشل الذي لا يطاق؟ يجب أن نناضل من أجل جعل الهيكل صحيًا حتى لا يقودنا أكلة الفشار إلى الحبل بعد الآن.



بحسب هذا الصحفي الصهيوني، الكيان يسير على حبل مشدود لأنه مستمر في خوض حرب لا نهاية لها في الأفق، لأن الطرف الذي يجب أن يحدد الشروط النهائية والنهائية هو المستوى السياسي، أي مجلس الوزراء، لكنهم الآن يأكلون طعامهم. الفشار، إنهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك، لأنهم يسعون إلى إطالة أمد أقصى قدر من العنف، حتى يتمكنوا من إحياء أمل النصر في نهاية الطريق في قلوبنا.



واشار انه "لقد هُزمت إسرائيل في صباح السابع من أكتوبر، والأدهى من ذلك أننا نتحرك بالضبط في إطار خطة صممها عدونا، وهو الطرف الذي يعرفنا جيدًا وقد استدرجنا إلى فخ اسمه النصر، لأنه يعلم جيداً أن لدينا الكثير من الإدمان على شعار العزة الوطنية الفارغ."



وأكد ان حزب الله أظهر اليوم أنه على مستوى عالٍ من الفهم الاستراتيجي والعملياتي، ومستوى حزب الله أصبح مختلفاً جداً عما رأيناه منه في 2006، فهو اليوم يعرف كيف يهاجم، يعرف ماذا يهاجم ويعرف كيف يفعل، هذا الحزب يمارس اليوم إجراءات أخرى، يتدرب على كيفية اعتراض الطائرات بدون طيار لقد تعلم اليوم أن استهداف هدف واحد بطائرة بدون طيار لا يكفي، لكنه يرسل مائة طائرة لـ 10 أهداف ليظهر أنه يتمتع بفهم عالٍ لهذه المواجهة.



ويضيف الكاتب: هنا علينا حل لغز بسيط، هل تعلم كيف استخدمت حماس 3000 مقاتل فقط ضد جيشنا، وهي قادرة على إلحاق هزيمة عسكرية بإسرائيل بميزانيتها الضخمة وبنيتها الأمنية، بينما لا بد من إضافة تقنيات التكنولوجيا وكل مناوراتها وخططها الحربية إلى قوة إسرائيل.



في النهاية كتب المؤلف بإشارة ضمنية إلى مرور 75 عامًا على الكيان الصهيوني: القادة السياسيون في إسرائيل لا يفهمون أنهم يسقطون من الطابق 75 وهم قريبون جدًا من الأرض، لكنهم ما زالوا يشعرون بالسعادة ويطلبون من الموسيقيين التزام الصمت بسبب وجود صوت طلقات نارية.