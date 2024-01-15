الاحتلال يهدم بيوت أسرى محررين في قلقيلية ومقاومون يتصدون للاقتحام

أُصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت، صباح اليوم، مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. وقد تصدى الفلسطينيون للاقتحام الإسرائيلي باشتباكات عنيفة.



ورافقت اقتحام القوات جرافات عسكرية عملت على هدم منزلين في المدينة. وفي التفاصيل، هدم الاحتلال منزل الأسير المحرر صالح أبو صالح، ومنزل الأسير المحرر بسام ياسين في خلة ياسين "منطقة المرج" في المدينة.



كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل المواطن سعيد ياسين واعتدت على الممتلكات فيه.



وانحسبت الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مخيم عين السلطان في أريحا، وإلى الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، حيث كان الطلاب يعتصمون.



واعتدى مستوطنون على سيارة دخلت أطراف قرية بورين جنوبي نابلس شماليّ الضفة.



وأمس، ارتقى الفتيان سليمان كنعان وخالد حميدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون شمالي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وقد نعتهما حركة المقاومة الإسلامية حماس ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.



وذكرت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت عدّة بلدات ومدن في الضفة الغربية، ودهمت بلدة الظاهرية جنوبي الخليل وبلدة حجة قضاء قلقيلية، فيما أطلق مقاومون فلسطينيون النار مستهدفين مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل.