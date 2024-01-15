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الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 11:37

إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من اليمن استهدف مدمرة أميركية في البحر الأحمر

إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من اليمن استهدف مدمرة أميركية في البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي أنّ المدمرة "لابون" تعرّضت لاستهداف بصاروخ كروز مضاد للسفن في البحر الأحمر فجر اليوم الاثنين، انطلاقاً من مناطق تسيطر عليها حكومة صنعاء والقوات المسلحة اليمنية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنّ الصاروخ الذي أطلق نحو المدمرة تمّ إسقاطه بواسطة طائرة حربية في مقابل ساحل الحديدة.

يأتي هذا الهجوم بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على مواقع ومناطق للقوات المسلحة اليمنية خلال الأسبوع الفائت أدّت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فيما أكّدت القيادة اليمنية أنها ستردّ على العدوان، وأنها تعتبر الهجمات على السفن العسكرية الأميركية والغربية مشروعة بعد الضربات التي شنتها على اليمن.

وكانت المدمرة الأميركية "لابون" قد أعيد نشرها في المنطقة في 14 تشرين الأول 2023، بعدما وجّه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مجموعة حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" التي تضم المدمرة "لابون" وغيرها إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط، مساندةً للاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المقاومة الفلسطينية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها المدمرة الأميركية في عمل عسكري ضد القوات اليمنية؛ ففي 23 كانون الأول 2023، أثناء وجودها في البحر الأحمر، أسقطت "لابون" 4 طائرات هجومية يمنية من دون طيار كانت متجهة نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي.
مصدر : وكالات
رقم : 1109189
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