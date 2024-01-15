لماذا تتكتم امريكا وبريطانيا عن وضع بارجتهما في البحر الأحمر؟

وجاء في نص المنشور :



"أصبح معروفا ان اثنين من البحارة التابعين للبحرية الأمريكية مفقودان!



وهذا يعني في الأساس أن الحوثيين ضربوا شيئاً ما..



وفي 10 يناير لوح وزير الدفاع البريطاني إلى تعرض بارجة حربية بريطانية إلى إصابة مباشرة من قوات اليمن صنعاء.



وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس يوم الأربعاء إن السفينة الحربية دايموند التابعة للبحرية الملكية البريطانية ربما جرى استهدافها في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي صدته القوات الأمريكية والبريطانية يوم الثلاثاء.



وقال شابس للصحفيين "ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها قد استهدفت.. ولكن هناك أيضا هجوما عاما على جميع السفن (في المنطقة)".



وقالت لندن وواشنطن، إن القوات البحرية البريطانية والأمريكية صدت أكبر هجوم حتى الآن للحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.



اليوم الأمريكيين اعترفوا بخسارة جنديين، ربما ابتلعهم البحر الأحمر أثناء ضربة، بينما البريطانيين لم يعترفوا حتى الآن.



وامس رفض البنتاغون التعليق على خسارة بارجة بقصف الحوثيين.



هناك أشياء غامضة ولكن علامات تظهر أن صنعاء اليمن وجهت ضربة قاسية للبحرية الأمريكية والبريطانية قبل يومين، مايعني ان ضربات واشنطن ولندن ربما رد انتقامي.



في 31 ديسمبر قتلت البحرية الأمريكية 10 جنود يمنيين في البحر الأحمر".