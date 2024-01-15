المندلاوي من البرلمان: حادثة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني كانت منعطفاً خطيراً على العراق

وأشار إلى أن هذا الاعتداء قد تكرر بقصف مقرات هيئة الحشد الشعبي احدى تشكيلات القوات المسلحة و استهداف قادة مخلصين فيها، فيما اوضح ان الظروف العصيبة التي تمر على امتنا الاسلامية لاسيما ما يحصل من اعتداء همجي ووحشي على (غزة) وشعبها المظلوم، والهجمات المدانة على اليمن الشقيق وسيادة اراضيه، تدفعنا بان نستلهم من موقف الشهيدين درساً في الوضوح، وعدم المداهنة، فالحق اولى بأن يتبع.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين للمحفل السنوي الرابع الذي اقامه مجلس النواب في ذكرى شهادة قادة النصر تحت شعار (قادة النصر نهج وقدوة)، بحضور رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ووزير العمل السيد احمد الاسدي، وعدد من السيدات والسادة النواب، ورئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، ورؤساء بعثات ومسؤولين ومنظمات مجتمع مدني .

و دعا رئيس المجلس بالنيابة ، السلطة التنفيذية إلى تطبيق القرار التشريعي رقم (18) لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب والقاضي بأخراج قوات التحالف الدولي من الاراضي العراقية، لان هذا القرار يمثل ارادة الشعب عبر ممثليه الذين اجمعوا على ذلك، مشددا ان مجلس النواب على اتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للحكومة في سبيل ذلك.

وقال المندلاوي: ان الحديث عن الشهيدين المهندس وسليماني هو حديث عن قدوة عظيمة لابد للاجيال ان تنظر اليها نظرة اعتزاز وشموخ، فقد سطروا اروع صور الصدق والايثار والزهد والايمان والبطولة، وان من عاصرهم يعلم انهم سعوا الى اقتفاء درب الإمام الحسين (عليه السلام) في نصرة الحق والوقوف بوجه الباطل مهما كانت الظروف والمغريات، ومهما قل العدد والناصر، فكانوا بسيرتهما العطرة وجهادهم المبارك وعدم مساومتهم على مبادئهم الحقة من اصحاب الحسين قولاً وفعلاً.