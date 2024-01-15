نيويورك تايمز: إيران لم تكن على علم بالهجمات اليمنية الأخيرة

وذكر المسؤولون "وفقًا لتقديرهم، في نفس الوقت الذي وقعت فيه الهجمات في البحر الأحمر، لا تزال إيران غير مهتمة بحرب شاملة، وإن الهدف الأساسي للمجموعات الوكيلة هو إيجاد طريقة لضرب إسرائيل وأميركا دون إشعال حرب تتجنبها طهران".

ووفقا لهؤلاء المسؤولين المطلعين، لا يوجد دليل موثوق به على أن إيران أمرت بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر. ومع ذلك، زعم هؤلاء المسؤولون أن إيران دعمت بلا شك تصرفات اليمنيين.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن تقديرات المخابرات تظهر أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن تصعيد الصراع سيزيد التكاليف على الغرب دون المخاطرة بحرب شاملة.

ونقلت الصحيفة أن وكالات الاستخبارات الأميركية تعتقد أن جماعة أنصار الله هي منظمة مستقلة وأن إيران لا تملي عملياتها اليومية.

ومع ذلك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن استراتيجية اللجوء إلى الوكلاء تجلب مخاطر لإيران. إذا مات جنود أو متعاقدون أمريكيون في هجوم بالوكالة، فسوف تصبح خيارات بايدن أكثر محدودية، ووفقًا لمسؤولين مطلعين، فإن الضغط لمهاجمة إيران مباشرة سيزداد بشكل حاد.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة على المنشآت التي تسيطر عليها القوات اليمنية، إلا أن هذه القوات تمكنت من الحفاظ على ثلاثة أرباع قدرتها على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار.

ونقلت هذه الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين أثناء إعلانهما هذا الخبر وأضافا: في الضربات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية يومي الخميس والجمعة ضد الأهداف التي يسيطر عليها الحوثيون اليمنيون، تم تدمير أو تدمير حوالي 90 بالمائة من الأهداف، لكن هذه المجموعة تمكنت من استخدام ما يقرب من ثلاثة أرباع قدراتها لإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن المارة عبر البحر الأحمر.

ورداً على الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة، هاجمت القوات اليمنية السفن التجارية في البحر الأحمر تضامناً مع أهل غزة، وقالت إنها ستواصل هذه الهجمات حتى انسحاب القوات الصهيونية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، أن النظام الصهيوني لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة في الهجوم على غزة، مضيفاً أن إن قوى المقاومة في المنطقة، بما فيها اليمن، تتصرف بشكل مستقل وفي إطار مصالحها، والجمهورية الإيرانية لا تعطيهم الأوامر".

