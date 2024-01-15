الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 15:20

'اشتية' يطالب بقرار عاجل لمحكمة العدل الدولية لوقف العدوان

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا، وقانونيا، مستندا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو و1.7 مليون شخص.

وطالب بوجوب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.

وعن اقتطاع كيان الاحتلال أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت يقتطع منها كيان الاحتلال ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.

وأضاف: المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة كيان الاحتلال وقف جرائم ابنتهم المدللة "إسرائيل"، فهي اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد، وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذا الكيان المجرم.

وقال: سوف نطالب كيان الاحتلال في المحاكم الدولية بأن يتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمره في قطاع غزة، وأن يتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرم بحقها من أهلنا.

وأعرب عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، فهذا الكيان يمنع الصحافة الدولية من الوصول.

وطالب الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين يحتجزهم الكيان المحتل في أماكن غير معلومة، وقد استشهد البعض منهم، والتصريح علنا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.

وتوجه بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكينة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية، والاستباحة الهمجية، وتجريف البنية التحتية في المخيمات، وإرهاب المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، وإتلاف الجيش والمستوطنينشعب للمتلكات، واقتحام المؤسسات التعليمية، وآخرها في جامعة النجاح في نابلس.

ومن المقرر أن يتابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، والضفة، بما فيها القدس، وتنفيذ خطة الإصلاح التي تقدمنا بها إلى المجتمع الدولي، والتي تم الترحيب بها.

وبهذا الخصوص، استدرك رئيس الوزراء قائلا: رغم إدراكنا أن هذه حجج لذر الرماد في العيون، وعنوان عجز عن تحقيق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويوقف العدوان، ورغم ذلك نقول الإصلاح لمصلحة شعبنا ونحن من بادر به.

وأكد أن الكيان المحتل وسياساته وإجراءاته رامية إلى تدمير السلطة، ويرى فيها عدوا وطنيا، قوة السلطة وشرعيتها هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس.
رقم : 1109222
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المندلاوي: حادثة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني كانت منعطفاً خطيراً على العراق
المندلاوي من البرلمان: حادثة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني كانت منعطفاً خطيراً على العراق
دعاة الحرية في ألمانيا يدعمون الإبادة الجماعية في غزة...ما السبب؟
دعاة الحرية في ألمانيا يدعمون الإبادة الجماعية في غزة...ما السبب؟
15 كانون الثاني 2024
عقب 100 يوم على حرب غزة.. نتنياهو عالق بالأزمات
عقب 100 يوم على حرب غزة.. نتنياهو عالق بالأزمات
15 كانون الثاني 2024
أمريكا لن تستطيع هزيمة اليمن كما لم يستطع الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ هزيمة حماس
أمريكا لن تستطيع هزيمة اليمن كما لم يستطع الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ هزيمة حماس
15 كانون الثاني 2024
تايمز أوف إسرائيل: ‘‘إسرائيل‘‘ واقعة في فخ حلفاء إيران
تايمز أوف إسرائيل: ‘‘إسرائيل‘‘ واقعة في فخ حلفاء إيران
15 كانون الثاني 2024
الجنائية الدولية والتحقيق بجرائم ‘‘إسرائيل‘‘ ضد الصحفيين
الجنائية الدولية والتحقيق بجرائم ‘‘إسرائيل‘‘ ضد الصحفيين
15 كانون الثاني 2024
إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة
إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة
15 كانون الثاني 2024
عبداللهيان: أهداف الكيان الصهيوني في حرب غزة لم تتحقق
عبداللهيان: أهداف الكيان الصهيوني في حرب غزة لم تتحقق
15 كانون الثاني 2024
الرئيس الايراني يرعى مراسم تأبين شهداء حادث كرمان الارهابي
الرئيس الايراني يرعى مراسم تأبين شهداء حادث كرمان الارهابي
15 كانون الثاني 2024
رئيسي: الهجوم على اليمن كشف ذات أميركا الحقيقي المناهض لحقوق الإنسان
رئيسي: الهجوم على اليمن كشف ذات أميركا الحقيقي المناهض لحقوق الإنسان
14 كانون الثاني 2024
أبو عبيدة:  أخرجنا 1000 آلية عسكرية عن الخدمة ونحيي الأيدي الضاربة في اليمن ولبنان والعراق
أبو عبيدة:  أخرجنا 1000 آلية عسكرية عن الخدمة ونحيي الأيدي الضاربة في اليمن ولبنان والعراق
14 كانون الثاني 2024
السيد نصر الله: إسرائيل غارقة في الفشل وستقبل شروط المقاومة
السيد نصر الله: إسرائيل غارقة في الفشل وستقبل شروط المقاومة
14 كانون الثاني 2024
رئيسي: إيران تدعم فلسطين والمقاومة دون تردد
رئيسي: إيران تدعم فلسطين والمقاومة دون تردد
14 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعاة الحرية في ألمانيا يدعمون الإبادة الجماعية في غزة...ما السبب؟
عقب 100 يوم على حرب غزة.. نتنياهو عالق بالأزمات
أمريكا لن تستطيع هزيمة اليمن كما لم يستطع الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ هزيمة حماس
تايمز أوف إسرائيل: ‘‘إسرائيل‘‘ واقعة في فخ حلفاء إيران