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الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 17:06

صحف امريكية واسرائيلية: الأمريكيون لم ينجحوا بالضربات في اليمن

صحف امريكية واسرائيلية: الأمريكيون لم ينجحوا بالضربات في اليمن
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مسؤولين أمريكيين اعترفوا لصحيفة "نيويورك تايمز" أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في العثور على مواقع لحركة انصار الله لاستهدافها. ويبدو أن الحركة نجحت في إخفاء معظم أسلحتها التي تم تركيبها على حاملات متحركة. وما زالت قادرة على "تهديد الشحن العالمي في البحر الأحمر".

كما اعترف المسؤولون الأمريكيون أن الضربات العسكرية استهدفت 60 هدفا في 28 موقعا بصعوبة؛ أي لم تصب سوى "20% من القدرات الهجومية" لليمنيين. علما أن الأسلحة، التي استخدمتها الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، تضمنت صواريخ من الجو من طائرات "سوبر هورنت إف/ أيه" المستندة إلى حاملة الطائرات آيزنهاور، وصواريخ توماهوك من المدمرتين البحريتين "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس ماسون"، والطراد البحري "يو إس إس فيليبين"، وغواصة أمريكية.

ومع عدم فعالية الضربات وبقاء قدرات اليمنيين على حالها، وفق مسؤولين غربيين، فمن غير الواضح إذا كانت "شركات الشحن العالمية" ستشعر بالأمان مرة أخرى عند استخدام الممر المائي، لا سيما بعد أن توعّد اليمنيون بالانتقام لمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين.

واعترف مدير هيئة الأركان المشتركة يوم السبت، في إشارة إلى هجوم صاروخي وبطائرات دون طيار نفذه اليمنيون في 9 كانون الثاني/ يناير: أعلم أن لدينا قدرات متدهورة، ولكن أعتقد أن "الحوثيين" لن يكونوا قادرين على تنفيذ هجمات بنفس الطريقة التي نفذوا بها هجوم 9 يناير.
رقم : 1109242
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