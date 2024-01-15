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الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 17:15

الجيش الايراني يزيح الستار عن أحدث جهاز محاكاة للمروحية AB_212

الجيش الايراني يزيح الستار عن أحدث جهاز محاكاة للمروحية AB_212
وقد اوضح الادميرال سياري في تصريح ادلى به في مقر القوات البحرية للجيش الايراني في بوشهر ان جهاز المحاكاة الجديد يستخدم لتدريب وتعليم ورفع مستوى المهارة لكافة العاملين في قطاع الطيران ، وخاصة تعليم الطيران بأكثر قدر ممكن من اجراءات الامان.

واضاف الادميرال سياري ان التدريب العملي على المروحيات كان يتم من قبل باستخدام المروحية الحقيقية وان تحليق المروحية كان باهظ التكاليف ويعتبر مجازفة.

واوضح الادميرال سياري ان الدراسات لصنع جهاز المحاكاة هذا قد بدأت منذ عام 2009 ، وهناك مشاريع اخرى وعلى سبيل المثال انجز صنع جهاز محاكاة للملاحة البحرية في ميناء نوشهر ( شمال ايران) وتستخدمها الكوادر للتدريب على الملاحة والرسو ومغادرة المرسى والملاحة في مختلف ظروف الطقس في البحار.

وتابع : كما تم صنع جهاز محاكاة للغواصات في تلك الفترة ايضا على يد خبراء وزارة الدفاع الايرانية واليوم هناك اجهزة محاكاة لمختلف فئات الغواصاة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

واوضح بان جهاز محاكاة طيران المروحيات الذي ازيح الستار عنه اليوم قد وضع في منطقة توفر امكانية استخدامه من قبل القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي وجميع الذين لهم علاقة بالمروحيات لكي يتلقوا جميع التدريبات العملانية على جهاز المحاكاة هذا ومن ثم يتدربوا على مروحية ثابتة على الارض ومن ثم التدريب على التحليق الحقيقي للمروحيات.

وشرح بأن جهاز المحاكاة السابق كان اجنبي الصنع ويعود صنعه لما قبل 47 سنة وهو لا يصلح للتقنيات الحديثة الموجودة الان ، وان جهاز المحاكاة الجديد هو انتاج داخلي ووطني مئة بالمئة وصنع باستخدام احدث التكنولوجيات لتلبي كافة الحاجات في الوقت الراهن.
رقم : 1109245
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