صنعاء: موقفنا لم ولن يتغير لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات

وقال عبد السلام في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات.



وأضاف أن الهجمات لمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة، وستتواصل حتى يتوقف العدوان ويدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وشدد عبد السلام على أن "طلبنا هو إنهاء العدوان الإجرامي في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب".



وأكد عبد السلام أن التواصل مع المجتمع الدولي مستمر للتأكيد على أن حركة الملاحة آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن المرتبطة بإسرائيل فقط".



وأوضح أن اليمن لا يريد التصعيد، ولكن من يقوم بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية هو الأمريكي والبريطاني.