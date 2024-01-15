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الاثنين 15 كانون الثاني 2024 ساعة 18:58

تخبط الاحتلال.. مسيرة تقتل اسرائيليا على حدود غزة

تخبط الاحتلال.. مسيرة تقتل اسرائيليا على حدود غزة
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "أفياهو موري (29 عاما) دخل قطاع غزة وسار حوالي نصف كيلومتر بدون عوائق، حتى أصيب بنيران الجيش".

وأوضحت "هآرتس" في تقريرها أن الجيش "أكد تفاصيل الحادث في محادثة مع الصحيفة"، لكن حتى الآن لم يتواصل أي من مسؤوليه مع أفراد العائلة التي ما زالت تنتظر الحصول على إجابات.

ونقلت الصحيفة عن شقيقته، داغنيت، قولها إن أفياهو "غادر منزله فجأة صباح 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان الأمر كما لو أن الأرض ابتلعته".

وأضافت: "اعتقدت والدتي أنه ربما ذهب إلى منزل أحد الأصدقاء للحصول على قدر من الهدوء، وللاسترخاء من التفجيرات العنيفة الليلة السابقة، كما أنها اعتقدت أنه ربما ذهب إلى أماكن التجمع لمساعدة الجنود وإعداد الطعام".

وتابعت شقيقته: "لم يكن يستطيع النوم ليلا، وكانت الرغبة في المساعدة تشتعل بداخله بطريقة أو بأخرى. ولم يتقبل حقيقة أنه لم يتم تجنيده للقتال".

وأشارت الصحيفة إلى أن موري "تجاوز القوات العسكرية في منطقة ناحال عوز شرقي غزة، وعبر السياج وسار دون عوائق لمسافة حوالي النصف كيلومتر داخل قطاع غزة".

وقالت: "عندما قرر التراجع والاقتراب من السياج، تم تحديده بالخطأ، وقتل في غارة بطائرة بدون طيار".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يُقتل فيها إسرائيليون بنيران جيش الاحتلال، إذ وثقت تقارير متعددة مقتل إسرائيليين في محيط غزة برصاص الجيش، فضلا عن حوادث وقعت داخل قطاع غزة على خلفية عمليات قصف إسرائيلية قتل فيها جنود.
 
رقم : 1109260
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