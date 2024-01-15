عبداللهيان: الهجوم على اليمن خطأ استراتيجي لأمريكا

واكد وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي على عزم البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بين طهران وموسكو، معربا عن أمله في أن يتم متابعة الاتفاقات المتبقية بين البلدين.



وقال أمير عبدالهيان عن التطورات المهمة في المنطقة، وخاصة غزة: ان استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة والاجراءات التداخلية الأمريكية في البحر الأحمر سيخلق المزيد من انعدام الأمن في المنطقة. تسعى أمريكا إلى عسكرة البحر الأحمر بحجة القرار الجديد، ولا نشك في أن هذه التدابير ستؤثر على تشديد انعدام الأمن في البحر الأحمر. الهجوم على اليمن هو خطأ استراتيجي لأمريكا.



بدوره أكد وزير الخارجية الروسي على العلاقات المميزة والودية بين البلدين، وقال: العلاقات بين موسكو وطهران استراتيجية وتلتزم روسيا دون قيد أو شرط بسيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي. وهذا هو موقف موسكو الثابت وينبغي عدم التشكيك فيه على الإطلاق.



كما قال سيرغي لافروف: إن الوضع اليوم في البحر الأحمر هو نتيجة لتصاعد التوتر في فلسطين، الأمر الذي خلق وضعا متوترا للمنطقة ودول أخرى.



وأكد الجانبان على تسهيل قضايا التجارة والعبور بين البلدين وضرورة توسيع العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية الانتهاء من اتفاقية التعاون الشامل والاستراتيجي بين البلدين.