أصوات مئات المستوطنين تصدح في القدس باستقالة نتنياهو

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور نتنياهو وكتب عليها "ارحل! لم يتبق هناك شيء لتقوم بتدميره".



وتتصاعد الخلافات بين أعضاء حكومة الحرب من جهة، ومطالبات مستوطني الكيان باستقال نتنياهو، بعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء الحرب في غزة، من دون أن يحقق جيش الاحتلال أي هدف من الأهداف التي أعلن عنها، مع تكبده خسائر فادحة في العديد والعتاد بالإضافة الى الاقتصاد والردع في مختلف الجبهات.



وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعُد قادرة على قيادة الشعب"، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.



وأشار ليبرمان إلى أن تخلي وزير الحرب يوآف غالانت عن حكومة الحرب يعدّ مستوى متدنيا لم تصل إليه الحكومة من قبل.



وكان ليبرمان يشير إلى مغادرة غالانت اجتماع مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.